Geen terreurmotief achter vrachtwagenincident Duitsland LH

15 oktober 2019

15u17

Bron: Belga 0 Er speelde geen terreurmotief bij het ongeval met een vrachtwagen, goed een week geleden in de Duitse stad Limburg (deelstaat Hesse). Dat heeft een woordvoerder van de politie gezegd.

De vrachtwagenchauffeur reed vorige maandag in op auto's die aan een kruispunt stonden te wachten. Nog maar enkele minuten eerder had de chauffeur, een 32-jarige Syriër die in 2015 naar Duitsland was gekomen, de vrachtwagen gestolen.



De speurders hebben in hun onderzoek nog geen link kunnen maken tussen de verdachte en islamistische terroristen.

Bij het incident raakten acht mensen lichtgewond. De Syriër werd kort na de feiten opgepakt en is aangehouden. er werden hem poging tot moord en gevaarlijk gedrag ten laste gelegd. De man was vanwege drugsdelicten en geweld bekend bij het gerecht.

Een woordvoerder van het parket in Frankfurt wilde zich vandaag niet uitspreken over het motief. Het Landeskriminalamt in Hessen heeft het onderzoek intussen al weer overgedragen aan de politie in Limburg, kon de woordvoerder van het parket wel kwijt. Het Landeskriminalamt werd ingeschakeld omdat meteen na de feiten een terreurmotief niet uitgesloten werd.