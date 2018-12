Geen terreurdreiging op Duitse luchthavens: “Verdacht duo volgde vrouw terwijl ze door veiligheidscontrole ging” SVM

21 december 2018

14u26

Bron: Belga 0 Er is geen terreurgevaar op de Duitse luchthavens. Dat stellen de autoriteiten nadat twee mannen betrapt werden op spionage aan de luchthavens van Stuttgart en Parijs. Bij huiszoekingen werden echter geen bewijzen gevonden dat er een aanslag werd gepland.

Vanmorgen werden de woningen van een 28-jarige man uit Baden-Württemberg en een 48-jarige man uit Noordrijn-Westfalen doorzocht. Dat gebeurde na aanwijzingen dat het duo zich verdacht gedroeg. Er werden ook verdachte berichten onderschept.

Op 12 december was het duo zonder bagage gespot op de luchthaven van Stuttgart. Ze hielden er de procedures van de passagierscontrole in de gaten. Daardoor had de politie een vermoeden dat de luchthaven bespioneerd werd. Enkele dagen later vond een gelijkaardig incident plaats op de luchthaven van Charles de Gaulle in Parijs.

“Volgens de bevindingen die we momenteel hebben, is de observatie van de luchthaven van Stuttgart niet gelinkt aan mogelijke plannen van een terreuraanslag of islamitische activiteiten”, klinkt het bij de Duitse autoriteiten. De twee geïdentificeerde mannen waren op de luchthaven om een vrouw af te zetten. Ze bleven lange tijd in de vertrekhal en hadden zich verdacht gedragen omdat ze de vrouw volgden terwijl zij door de veiligheidscontrole ging. De mannen zouden geen gevaar vormen.

De verhoogde veiligheidsmaatregelen die genomen zijn op de luchthaven zullen geleidelijk aan afgebouwd worden.