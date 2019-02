Geen teken van leven: politie bezorgd over lot van vermiste vrouw van steenrijke Noorse zakenman ADN

Bron: Belga 0 De Noorse politie is bezorgd over "het gebrek aan een teken van leven" van de vrouw van één van Noorwegens rijkste zakenmannen. De vrouw is al vier maanden vermist. "We kunnen niet uitsluiten dat er iets misgegaan is tijdens de ontvoering", aldus politie-inspecteur Tommy Broske tijdens een persconferentie.

De 68-jarige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen is sinds 31 oktober vermist. Ze werd het laatst gezien in haar huis in Lørenskog, op een twintigtal kilometer van Oslo. Volgens de politie heeft noch de familie, noch de speurders sinds 11 februari nog iets gehoord van de vermoedelijke kidnappers, die aanvankelijk miljoenen aan losgeld in een cryptomunt hadden geëist.

"Het spreekt voor zich dat de politie, nog meer dan daarvoor, zich de vraag stelt of Anne-Elisabeth nog in leven is." De politie roept de kidnappers op om contact op te nemen.



Op de dag van de verdwijning werd in het huis een briefje gevonden waarin om losgeld werd gevraagd, volgens de Noorse media goed voor 9 miljoen euro. Sindsdien was er wel enkele keren contact met personen die zich voordeden als de ontvoerders. Die leverden echter geen bewijs of zij de vrouw nog in handen hadden en of ze nog in leven was.

Sinds 9 januari, toen de politie het nieuws van de verdwijning bekendmaakte, kwamen al meer dan 1.500 tips binnen. De politie wil nu onder meer graag contact met twee mannen die gezien werden op bewakingsbeelden op de dag van de verdwijning, net buiten het bedrijfsgebouw van echtgenoot Tom Hagen.

De financiële site Kapital schat de rijkdom van Tom Hagen op 1,7 miljard Noorse kroon (175 miljoen euro). Hagen is een investeerder die vooral actief is in energie en vastgoed.