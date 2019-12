Geen teken van leven op vulkaaneiland: politie Nieuw-Zeeland vermoedt dat er geen overlevenden meer zijn Vulkaanuitbarsting Nieuw-Zeeland ADN

09 december 2019

13u40

Bron: Belga, ANP 0 Na de uitbarsting van de vulkaan op het Nieuw-Zeelandse eiland Whakaari/White Island vermoedt de politie dat er geen overlevenden meer zijn.

Na verschillende verkenningsvluchten met vliegtuigen en helikopters zei een woordvoerder dat er “geen teken van leven meer is waargenomen”. “Op basis van de informatie waarover we beschikken, geloven we niet dat er zich nog overlevenden bevinden op het eiland.”

Vermist

Eerder raakte al bekend dat er bij de vulkaanuitbarsting op White Island, een toeristische bestemming, tot nu toe vijf doden zijn geteld. De politie sluit niet uit dat het aantal nog oploopt. Er worden immers nog mensen vermist. Het zou gaan om nog meer dan twintig mensen, maar het exacte aantal is niet bekend. Er zijn verder zeker 22 mensen gewond geraakt, onder wie 7 zwaargewond. Ze hebben allen brandwonden opgelopen, meldt de regionale ambulancedienst. De doden en gewonden zouden uit verschillende landen afkomstig zijn.



Het eiland, Whakaari in het Maori, White Island in het Engels, ligt ongeveer vijftig kilometer voor de kust. Ieder jaar bezoeken zo’n tienduizend toeristen het met de boot. Op beelden van de uitbarsting is te zien dat de vulkaan rook en as honderden meters de lucht in schiet.