Geen straf geëist tegen vier Belgische verdachten van dubbele drugsmoord in Nederland: “Zelfverdediging” Pieter van Klinken

02 oktober 2019

17u47

Vier Belgische verdachten van de dubbele moord op de Amsterdamse No Surrender-captain Brian Dalfour (47) en de Macedoniër Muljaim Nadzak (34) moeten worden ontslagen van rechtsvervolging. Ze schoten uit zelfverdediging en zijn daarom niet strafbaar, stelde de openbare aanklager vandaag in de rechtbank in Breda.

De zaak draait om de dood van het duo in oktober 2015 in een vakantiehuisje in de Hooge Zwaluwe. Daar werden Dalfour en zijn kompaan doodgeschoten terwijl ze probeerden vier Belgen te beroven van het geld waarmee die drugs wilden kopen. De Belgen waren door de twee in de val gelokt en dachten dat ze cocaïne konden kopen. Uit door de politie ontcijferd, geheim telefoonverkeer is gebleken dat de uiteindelijke slachtoffers nepcoke hadden willen aanbieden.

Trekbandjes

De openbare aanklager herhaalde het een paar keer vandaag. “Wat er precies in het huisje is gebeurd, kan ik niet vertellen. Maar het gaat om wat ik kan bewijzen.’’



En hij vond bewijs. Nadzak, Dalfour en Bredanaar Roy O. hadden het plan om de Belgen te beroven van het geld waarmee ze 15 kilo coke wilden kopen. Toen ze in het huisje het geld zagen, begon de gewelddadige overval. “Politie!, Politie!’’, schreeuwden ze en ze bonden de Belgen vast met trekbandjes.

Daarna schoot Brian Dalfour verdachte Samir T. van dichtbij in z’n rug. Daarop sprongen alle Belgen op, verbraken de tiewraps en knokten zich in doodsnood een weg naar buiten.

Geschoten

In die vlucht hebben de Belgen geschoten, stelt aanklager Paul Emmen. En dat gebeurde uit zelfverdediging.

Dat Samir van dichtbij werd neergeschoten terwijl hij was vastgebonden, was immers ‘excessief’, aldus Emmen. “Dat is zo’n excessief en mogelijk dodelijk geweld dat ze het recht hadden om zich te verdedigen.’’ De aanklager kon ook geen bewijs vinden dat de Belgen zelf wapens hadden meegenomen naar het huisje. Dat hadden ze zelf ook ontkend.

“Moedig”

En daarom zouden de Belgen moeten worden ontslagen van rechtsvervolging en dus geen straf mogen krijgen. Advocaten Peter Plasmans en Arthur van der Biezen noemden het verhaal van Emmen ‘moedig’. “Om dit te eisen in zo’n zaak is heel moedig.’’ Tegen verdachte Roy O. is wel drie jaar cel geëist. Hij is volgens Emmen schuldig aan een poging tot diefstal met geweld op de Belgen.