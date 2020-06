Geen stijging in coronabesmettingen door ‘Black Lives Matter’-protesten in VS

24 juni 2020

Bron: CNN

De antiracismeprotesten afgelopen weken naar aanleiding van de dood op de zwarte Amerikaan George Floyd, hebben het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten niet doen toenemen. Dat blijkt uit een studie die vandaag is gepubliceerd door het Amerikaanse National Bureau of Economic Research.