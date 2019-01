Geen stemknopjes, wel gangen: dit is de bizarre manier waarop de Britse parlementsleden hun stem uitbrengen kg

15 januari 2019

21u33

Bron: Radio1, BBC, Bloomberg 0 Vandaag werd in het Britse parlement gestemd over de brexitdeal. Zoals de Britse traditie het voorschrijft gebeurde dat niet elektronisch, maar met het nodige geroep en een gigantische stormloop door de gangen van het parlement.

De stemprocedure in het Britse parlement is op z’n minst origineel te noemen, zo legt expert Filip Feyten vanavond uit in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1. Allereerst wordt er mondeling gestemd op een voorstel. De zogenaamde ‘Speaker’, de kamervoorzitter, vraagt alle aanwezigen of ze voor of tegen zijn. Het is dan aan de aanwezigen om luid hun mening te verkondigen: voorstanders roepen ‘aye’, tegenstanders roepen ‘no’.



In sommige gevallen is dat al genoeg om een besluit te trekken: indien de speaker oordeelt dat het verschil tussen de ja- en nee-stemmers voldoende hoorbaar is, dan is de stemming meteen gedaan. Meestal is dat verschil echter niet zo duidelijk.

Division

Als de Speaker het aye-kamp niet van het no-kamp kan onderscheiden, wordt de volgende stap in het proces ingezet. Het is dan aan de voorzitter om “Division!” te verkondigen (letterlijk: ‘verdeeldheid’). Wat er dan gebeurt, lijkt nog het meest op een gigantische stoelendans. Om exact te tellen hoeveel parlementsleden voor en tegen het voorstel stemmen, moet elk parlementslid door de twee gangen die aan de ruimte grenzen, de zogenaamde lobby’s. De ene gang is de ‘aye-lobby’, de andere de ‘no-lobby’.



Frappant: wil een parlementslid zich onthouden van de stemming, dan moet die door beide gangen lopen.

The no lobby for the Government's motion... pic.twitter.com/dc6IMzGpHv Debbie Abrahams MP(@ Debbie_abrahams) link

Tijdens het gebeuren houden vier ‘tellers’ zorgvuldig bij hoeveel mensen de gangen doorlopen. Het hele proces duurt exact acht minuten.

Na die acht minuten gaan de deuren van de lobby’s onherroepelijk op slot. Wie niet op tijd terug in de kamer is, wordt buitengesloten. De vier tellers overleggen kort hun resultaten en kondigen die luidop op het parlement. Tot slot herhaalt de Speaker de uitslag nog eens. De stemming is dan voltooid.

Modernisering?

Volgens de website van het Britse parlement werden in het verleden al meerdere voorstellen gedaan om het stemproces te moderniseren, maar kon geen enkel alternatief de parlementsleden overtuigen. “Veel Leden zien de procedure van het persoonlijk stemmen door de lobby’s als een cruciale kans om collega’s te spreken of te lobbyen”, luidt het. In de gangen vindt dan ook nog heel wat last-minute politiek getouwtrek plaats.

Meer over politiek