Geen snel einde aan de shutdown in de VS SPS

22 december 2018

22u51

Bron: Belga 0 In de VS is geen snel einde aan de gedeeltelijke shutdown van de overheidsbedrijvigheden in zicht. Bij de onderhandelingen over een begrotingswet werd deze namiddag lokale tijd geen akkoord bereikt. In regeringskringen wordt gehoopt dat de patstelling slechts enkele dagen zal duren. Mogelijk ook langer, maar daar is men op voorbereid, klinkt het.

Sinds afgelopen nacht is er een budgetvergrendeling voor delen van de Amerikaanse regering, omdat tot nu toe geen nieuwe begrotingswet voor verschillende federale ministeries is goedgekeurd. Het gevolg: honderdduizenden overheidsmedewerkers moeten gedwongen met verlof of voorlopig zonder loon werken. Sommige departementen of andere openbare instellingen moeten hun deuren sluiten.

Aanleiding voor de escalatie is het geschil over de financiering van de grensmuur met Mexico.

De Amerikaanse president Donald Trump weigert de begrotingswet te ondertekenen, indien hem geen 5 miljard dollar ter beschikking wordt gesteld voor de bouw van de muur. In het Congres is daar geen meerderheid voor te vinden.

De regering herhaalde vandaag de eis voor de 5 miljard. De Democraten bleven echter halsstarrig bij hun stelling dat dat weggegooid geld van de belastingbetaler is. Senaatsfractievoorzitter Chuck Schumer zei dat indien Trump de door hem veroorzaakte shutdown wil beëindigen, hij van zijn idee rond de grensmuur moet afstappen. "We willen een effectieve grensbeveiliging, geen muur", benadrukte Schumer.

Zelfs met een overeenkomst kost de formele procedure de nodige tijd. Indien de onderhandelaars van het Congres en het Witte Huis een compromis vinden, moeten het Huis van Afgevaardigden en de Senaat nog over de begrotingswet beslissen, die Trump dan nog moet ondertekenen.