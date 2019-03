Geen samenscholingsverbod op Urk, politie en gemeente alert voor mogelijke rellen mvdb

15 maart 2019

12u42

Bron: ANP 0 De Nederlandse gemeente Urk en de politie wachten vrijdag rustig af wat komen gaat. Op sociale media berichtten veel personen dat ze naar het gereformeerde vissersdorp in Flevoland willen afzakken om verhaal te halen na de vechtpartij van afgelopen maandag. “ Maar er valt vandaag op Urk niks te halen’', zei een gemeentewoordvoerder deze ochtend.

Een ruzie bij een snackbar liep maandagavond uit op een vechtpartij in en bij een huis van een Marokkaanse familie waar zich een groep van enkele tientallen autochtone jongeren had verzameld. Twee van hen drongen het huis aan de Noorderpalen binnen en raakten in gevecht met de bewoners. Hierbij raakte een 36-jarige vrouw, de moeder van het gezin, lichtgewond. Op sociale media als Telegram en Facebook gaan er oproepen de ronde over de aanstaande ‘slag om Urk’.

Volgens de woordvoerder is er voor de gemeente vooralsnog geen reden om aanvullende maatregelen zoals een samenscholingsverbod te nemen. ,,We vragen iedereen zijn of haar verstand te gebruiken’', zegt de gemeente. Genoemde locaties waar deze jongeren zouden samenkomen worden in de gaten gehouden.

Meer over Urk

samenleving