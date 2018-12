Geen ontslag voor Macron maar wel drastische hervorming: “Het is tijd dat de rust terugkeert” AW

10 december 2018

20u38 35 Frans president Emmanuel Macron gaf zonet in zijn toespraak gehoor aan het aanhoudende protest van de ‘gele hesjes’ in zijn land. Zonder gêne stak hij meteen van wal door het geweld streng te veroordelen: “Geen woede rechtvaardigt het geweld jegens politieagenten, brandweermannen en ambulanciers”. Wat later in zijn toespraak komt hij zijn volk tegemoet met enkele beloftes.

“Het is tijd dat de rust terugkeert”, aldus Macron die afgelopen weken geconfronteerd werd met hevig protest van duizenden ‘gele hesjes’. Wat startte als een reactie op de hoge brandstofprijzen, eindigde met veel geweld en boegeroep richting het staatshoofd. Geen wonder dat zijn speech vol spanning werd aanschouwd. Macron liet weten een “sociale en economische noodtoestand” te zullen afkondigen.



Minimumloon

Wie werkt voor een minimumloon krijgt 100 euro extra per maand vanaf september 2019. “We willen een Frankrijk waar we allen waardig kunnen leven van het werk dat we verzetten”, aldus Macron. “Bovendien vraag ik aan alle werkgevers om hun werknemers de eindejaarsuitkering uit te betalen.” Dat gebeurt belastingvrij. Ook overuren zullen vanaf september 2019 zonder belastingheffingen uitbetaald worden. Het nieuwe jaar ziet er dus al een pak rooskleuriger uit voor de Franse werknemer.

De werkgever zou niets merken van de nieuwe hervorming. “Het verhogen van het minimumloon en de belastingvrije uitbetalingen, kosten geen ene euro extra voor de werkgever”, aldus Macron.



Gepensioneerden

Ook met de gepensioneerden wordt rekening gehouden. Zo zullen de geplande belastingverhogingen op pensioenen niet van toepassing zijn voor de gepensioneerden die minder dan 2.000 euro krijgen. Eerder dit jaar kondigde de president aan dat de gegeneraliseerde sociale bijdrage (CSG) zou stijgen met 1,7 procent. De maatregel wordt bij deze terug ingetrokken.

“Vive la France”

Frankrijk heeft dus een grondige hervorming voor de boeg. “Een ongekend debat op nationaal niveau moet alles in goede banen leiden. En u zal daar deel van uitmaken”, op die manier spreekt Macron het Franse volk toe. “Ik neem mijn verantwoordelijkheid op”, besluit het staatshoofd zijn toespraak. “Dit is een historisch moment voor het land en jullie zijn mijn enige zorg. Vive la république, vive la France!”

