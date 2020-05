Geen ontbijtbuffet meer en screening temperatuur bij check-in? Zo ziet hotelverblijf eruit in coronatijden Karen Van Eyken

08 mei 2020

14u03

Bron: CNN 10 Hoewel hotels over de hele wereld nog bezig zijn met het uitrollen van maatregelen om overnachtingen veilig te laten verlopen in coronatijden, kunnen we stellen dat reizigers wel degelijk grote veranderingen zullen merken wanneer ze nog eens ergens inchecken. Tot er een vaccin is gevonden, zal een hotelverblijf er anders uitzien dan we gewoon zijn. Een overzicht van mogelijke voorzorgsmaatregelen.

Het is nog koffiedik kijken wanneer de vraag naar hotelkamers opnieuw zal aantrekken, maar de sector probeert er alvast alles aan te doen om potentiële reizigers gerust te stellen. En dan dringen enkele ingrepen zich op.

Hotelgasten zullen wellicht op heel wat plaatsen keyless en contactloos kunnen in- en uitchecken met weinig persoonlijke interacties, voorspellen experten. “Een hotelgast zal de accommodatie binnenwandelen, alleen de lift naar het aangegeven verdiep nemen en de kamer kunnen binnengaan zonder iets te moeten aanraken - in de wetenschap dat de kamer volledig is gedesinfecteerd”, zegt professor Christopher Anderson van de hotelschool van de Cornell Universiteit in New York aan CNN.

Hygiëne

Grote hotelgroepen hebben hun beleid al aangepast. Hygiëne is daarbij uiteraard een topprioriteit. De Hilton-keten onderzoekt het gebruik van elektrostatische sproeiers - die het desinfectiemiddel gelijkmatig over grote gebieden besproeien - en ultraviolet licht om oppervlakken en objecten te reinigen.

Marriott heeft al aangekondigd dat het daadwerkelijk elektrostatische sproeiers gaat gebruiken om kamers en gemeenschappelijke ruimtes schoon te maken en is naar eigen zeggen de technologie met ultraviolet licht aan het testen. De keten overweegt schermen van plexiglas bij de balies zodat personeel en gasten voldoende worden afgeschermd van elkaar. Marriott en andere hotelketens zullen ook meubels verwijderen en het interieur herschikken in gemeenschappelijke ruimtes om het aanhouden van de social distancing te vergemakkelijken.

Smartphone

Gasten in de meer dan 3.200 Marriott-hotels kunnen hun smartphone gebruiken om in te checken, toegang te krijgen tot hun kamers en roomservice te bestellen - waarbij de bestelling in een speciale verpakking zit.

Mondmaskers en handschoenen voor het personeel zullen alomtegenwoordig zijn in veel hotels, en desinfecterende handgeld en doekjes zullen overal hun opwachting maken.

En ook de lift nemen, is gebonden aan regels. Hotel ‘The Venetian’ in Las Vegas laat maximaal vier gasten in de lift. Het Hamilton Hotel in Washington DC dringt er bij gasten op aan om dat aantal tot twee te beperken.

Accommodaties werken ook aan een strategie die bepaalt hoe er moet worden omgegaan met vermoedelijke of bevestigde gevallen van Covid-19 ter plekke. Die maatregelen omvatten vaak het optrommelen van een externe firma om de kamer grondig te desinfecteren waar een zieke persoon heeft verbleven.

Discrete temperatuurcontrole

Temperatuurscreening voor gasten en medewerkers is een mogelijkheid om infecties voortijdig op te sporen, maar het is onduidelijk in welke grootorde die maatregel in hotels zal worden uitgerold. In The Venetian in Las Vegas zullen thermische scanners worden gebruikt bij elke toegang “waardoor discrete temperatuurcontroles kunnen plaatsvinden” voor personeel en gasten.

In Singapore is een nationale campagne gestart met de naam SG Clean in verschillende sectoren en omvat evenzeer een reeks normen voor hotels, inclusief temperatuurcontroles voor gasten, “waar haalbaar en van toepassing”.

Maar wetende dat ook mensen zonder symptomen drager van het nieuwe coronavirus kunnen zijn, blijft overal afstand bewaren, de gulden regel. Ook zullen restaurants, bars en fitnessfaciliteiten moeten herschikt worden. De beschikbaarheid van snelle diagnostische tests kan ook een uitkomst bieden, menen specialisten.

Rudy Tauscher, algemeen directeur van Four Seasons New York, denkt ook aan andere maatregelen die de verspreiding van het virus moeten indammen. “Vaak hebben hotels een strikt tijdschema waarbij je kan inchecken en uitchecken waarna de kamer snel terug bezet is”, legt hij uit. Maar dit zou volgens hem wel eens kunnen veranderen. “Het zou dus kunnen dat hotels in de nabije toekomst een kamer 24 uur leeg laten vooraleer er weer gasten kunnen logeren.”

Roomservice

Roomservice zou kunnen behouden blijven, omdat er meer controle is over wie wat aanraakt, zegt professor Anderson van de Cornell universiteit. “Maar buffetten zijn waarschijnlijk uit den boze. Voorverpakte maaltijden zullen in de nabije toekomst waarschijnlijk de oplossing zijn.”

Wellness

Fitness- en wellnessruimtes vormen een hoog risico voor overdracht omdat daar de afstand moeilijker kan bewaard worden, zeggen experten. Daar zijn ook veel handvatten en deurknoppen die met zeer veel aandacht zullen moeten worden schoongemaakt. Maar niet alle hotels gooien die faciliteiten zomaar overboord.

De Anantara-hotelgroep heeft gestipuleerd dat “fitheid en holistische cursussen zullen worden aangepast voor het optimale welzijn van de gasten”, hiermee verwijzend naar privétrainingen.

En Mandarin Oriental hoopt ook veel van zijn persoonlijke diensten te kunnen blijven aanbieden. De keten werkt de details nog volop uit, maar de directeur van het wellnessaanbod wil gasten het menselijk contact niet ontnemen. “Wellnessfaciliteiten kunnen een uniek toevluchtsoord zijn waar mensen aanraking kunnen ervaren in een schone en veilige omgeving”, zegt Jeremy McCarthy, de directeur spa en wellness van de hotelgroep.

Kostprijs

Deze nieuwe maatregelen zullen zeker gevolgen hebben voor het kostenplaatje van hoteleigenaren, maar of gasten die kosten in de kamerprijzen verrekend zullen zien, is onduidelijk. “Misschien zijn extra schoonmaakkosten de nieuwe toeslagen”, oppert de Amerikaanse consultant Jan Freitag. Maar toch vermoedt de expert dat een hotelverblijf in 2020 “absoluut” goedkoper zal zijn dan vorig jaar. Feit is dat hotels van over de hele wereld er alles aan doen om gasten gerust te stellen. Hoe snel dat vertrouwen bij reizigers zal terugkeren, moet de toekomst uitwijzen.

Lees ook:

Kunnen we dit jaar nog op reis? Zo is de situatie in jouw vakantieland (+)

Kraotië verkoopt zich als coronavrij Italië (+)