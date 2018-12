Geen nieuwe verkiezingen in Bangladesh: kiescommissie negeert kritiek over “angstklimaat” kg

31 december 2018

14u45

Bron: Belga 0 De voorzitter van de kiescommissie heeft de oproepen voor nieuwe parlementsverkiezingen in Bangladesh verworpen, nadat de oppositie onregelmatigheden bij de stembusgang aanklaagde. Geweld in de marge van de verkiezingen resulteerde gisteren in minstens 17 doden.

De regeringspartij van premier Sheikh Hasina, de Awami Liga, veroverde 288 van de 300 zetels in het parlement. De oppositie van de nationalistische partij van Bangladesh (BNP) hekelt de intimidatie van haar aanhangers, massale verkiezingsfraude en de gevangenname van 15.000 activisten sinds begin november.



Maar volgens de voorzitter van de kiescommissie, K.M. Nurul Huda, verliep de stemming "succesvol", met een deelname van 80 procent van de 104 miljoen kiezers. "We gaan geen nieuwe verkiezingen houden, daar is geen reden voor", verklaarde hij aan journalisten. "Als er enkele incidenten gebeurden in de stembureaus, moeten we die onderzoeken. Maar we hebben momenteel nog geen klachten ontvangen. We zullen ze beoordelen als we ze ontvangen.”

Angstklimaat

Internationale mensenrechtenorganisaties betreurden zaterdag in een gezamenlijke verklaring de repressieve maatregelen die een angstklimaat creëerden, dat aanhangers van de oppositie ervan kon weerhouden om te gaan stemmen. Ook de Verenigde Naties en de Verenigde Staten betwijfelden de geloofwaardigheid van het verkiezingsproces. Volgens Sheikh Hasina was er echter geen sprake van een angstklimaat.