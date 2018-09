Geen nieuwe aangiftes tegen moordverdachte Jos Brech, Nederlander wordt morgen uitgeleverd AW Niels Klaassen

05 september 2018

20u30

Bron: ANP, Belga, AD 1 Er zijn bij de politie in Polen en Nederland geen aangiftes binnengekomen tegen Jos Brech, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de de dood van Nicky Verstappen in 1998. Dat melden justitie en politie in Polen en Nederland aan onze collega's van AD.nl. Brech wordt morgen aan Nederland uitgeleverd.

"Er is geen informatie die erop wijst dat hij hier een misdrijf gepleegd heeft. Er zijn geen zorgwekkende signalen binnengekomen", zegt een woordvoerder van de Poolse politie in de regio rond Krakau. Daar verbleef Brech geregeld bij verschillende scoutingclubs toen hij weggestuurd werd bij de Nederlandse scouting. Vorige week zijn eventuele Poolse slachtoffers en hun ouders opgeroepen om zich bij de autoriteiten te melden, maar daar is dus tot dusver niks uitgekomen.

Nog deze week stuurt de Poolse politie een dossier naar de Nederlandse recherche sturen met daarin alle bekende informatie over Brechs verblijf in Polen. "Dat doen we via Interpol."

1.600 tips

Bij de tiplijn van de Nederlandse politie kwamen maar liefst 1.600 tips binnen over de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen. Maar daarbij zitten ook geen aangiftes of meldingen van andere strafbare feiten, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Maastricht weten. Brech was jarenlang actief bij scoutingverenigingen in Zuid-Limburg. Hij werkte ook bij een kinderopvang en een peuterspeelzaal.

In 2002 kreeg Brech het dringende verzoek van een scoutinglid om te vertrekken, toen bekend werd dat de Limburger in het verleden ontucht had gepleegd met twee jongetjes.

DNA op kleren van Nicky

Brech werd vorige week in Spanje aangehouden in een afgelegen gebied op ongeveer vijftig kilometer van de Spaanse stad Barcelona. Hij was al sinds begin dit jaar spoorloos. Morgen wordt hij in Nederland verwacht. De verdachte wordt na de middag op het vliegtuig gezet, aldus zijn Spaanse advocaat. De raadsman wist geen concreet tijdstip en kon ook niet zeggen naar welk Nederlands vliegveld Brech reist. Het Openbaar Ministerie in Nederland wil geen mededelingen doen over wanneer de verdachte wordt uitgeleverd.

Later dit jaar zal Brech zich in de rechtszaal moeten verantwoorden over zijn DNA dat is aangetroffen op de kleding van Nicky, die op 11-jarige leeftijd verdween van een jeugdkamp in 1998 op de Brunssummerheide. Een dag later werd de jongen uit Heibloem dood aangetroffen in een veld op ruim een kilometer afstand van de camping. Vermoedelijk is hij misbruikt.