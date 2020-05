Exclusief voor abonnees Geen Marokkaan komt eigen land nog binnen: wereldwijd 27.850 Marokkanen gestrand Maartje Bakker

19 mei 2020

17u00

Bron: VK.nl 22 Marokko is waarschijnlijk het enige land in de wereld dat na de corona-uitbraak ook zijn grenzen heeft gesloten voor eigen onderdanen. En dus zitten er wereldwijd 27.850 Marokkanen vast op luchthavens, in hotels en haastig gehuurde appartementen. “Ons dochtertje van 1,5 zit nog in Marokko.”

Het was bedoeld als een korte vakantie. Soufiane (34) en zijn vrouw Lilia (34) staken de Straat van Gibraltar over, van Marokko naar Spanje, met het idee dat ze een paar dagen van huis zouden blijven. Maar toen ze op 13 maart de ferry terug wilden nemen, bleek de grens plotseling gesloten. En dat bleef zo, tot op de dag van vandaag.

“Ineens konden we niet meer terug”, vertelt Soufiane via de telefoon aan onze collega’s van De Volkskrant. “We werden er totaal door overvallen. Het ergst is: ons dochtertje van 1,5 is in Marokko. We zijn nu al ruim twee maanden van elkaar gescheiden.”

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen