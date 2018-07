Geen intellectueel, geen patriciër, geen beroepspoliticus: president Trump blijft een vastgoedbaron Arie Elshout

27 juli 2018

13u41

Bron: de Volkskrant 2 Donald Trump dreigt en blaft. Diplomatieke finesses zijn niet aan hem besteed. Toch is een handelsoorlog met de EU nu afgewend. Is de Amerikaanse president niet vooral een onderhandelaar die een spel speelt?

De wereld hapt naar adem na achttien maanden Trump. Zijn stijl is onbehouwen, zijn taalgebruik confronterend, zijn politiek agressief. De Amerikaanse president zet alles op zijn kop: vrienden worden vijanden, vijanden worden vrienden. Niets is meer vanzelfsprekend of heilig in zijn stormloop op de gevestigde orde. Toch valt er te midden van alle kruitdampen en stofwolken voorzichtig een begin van een patroon te ontwaren. Dat biedt geen garantie voor de toekomst, maar geeft misschien wel enig houvast.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN