Geen hoop op overlevenden: zoekactie naar Russische vissersboot met 21 opvarenden gestaakt EB

29 januari 2018

15u33

Bron: AFP 0 De zoekoperaties naar een Russische vissersboot met 21 bemanningsleden zijn stopgezet. Het vaartuig had donderdag in de Japanse Zee een noodsignaal uitgestuurd. De hulpdiensten oordelen maandag dat er geen hoop meer is om overlevenden terug te vinden.

De Vostok ('Oost') stuurde donderdagmorgen lokale tijd een noodsignaal op 200 kilometer van de kust van de regio Primorski in het Russische Verre Oosten. Sindsdien is er geen contact meer het schip geweest. Het hoofd van de zeereddingsdiensten in Vladivostok, in het Verre Oosten, zei dat er geen hoop meer is voor de bemanningsleden. Enkel vaartuigen die in het gebied passeren, zullen de zee nog afspeuren om eventuele overlevenden terug te vinden, zei hij.

Gedurende vijf dagen zochten helikopters en een verkenningsvliegtuig, samen met talrijke boten en hulpverleners, op zee naar sporen van het vaartuig en de bemanningsleden. De zoekoperaties werden bemoeilijkt door de ijskoude temperaturen en hevige wind.

Het Russische onderzoekscomité opende een onderzoek voor schending van de veiligheidsvoorschriften op zee, met de dood tot gevolg.

Newsroom - https://t.co/oRQmO0Vrah: Accidents | Russian trawler VOSTOK with 21 crew missing in Japan sea https://t.co/Pi0iOpSEgA pic.twitter.com/7FSgf7qsLx FleetMon(@ fleetmon) link