Geen handelsdeal met Verenigd Koninkrijk bij schending echtscheidingsakkoord, waarschuwt Europees Parlement HLA

11 september 2020

20u08

Bron: Belga 0 Het Europees Parlement zal geen vrijhandelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk goedkeuren indien de Britse autoriteiten het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie met voeten treden. Dat hebben vooraanstaande Europarlementsleden vrijdagavond duidelijk gemaakt in een statement.

"Het Europees Parlement zal in geen geval eender welk akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk ratificeren indien de Britse autoriteiten het terugtrekkingsakkoord zouden schenden of dreigen te schenden, via de Interne Markt Wet in zijn huidige vorm of op een andere manier", klinkt het in het statement van de fractieleiders en de leden van de brexit-werkgroep.

De brexit-werkgroep hield vrijdag ruggespraak met hoofdonderhandelaar Michel Barnier en vicevoorzitter Maros Sefcovic van de Europese Commissie over de Britse Interne Markt Wet (Internal Market Bill). Een aantal bepalingen uit dat wetsontwerp druist in tegen afspraken over Noord-Ierland die de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vorig jaar hadden gemaakt in hun akkoord over de boedelscheiding.

Het wetsontwerp, dat nog moet goedgekeurd worden in het Britse parlement, zorgde de voorbije dagen voor verontwaardigde reacties aan Europese zijde. De Commissie eist dat de conservatieve regering van premier Boris Johnson de bepalingen tegen eind september intrekt. Het parlement steunt die eis en vraagt dat Londen het internationale recht respecteert en het uittredingsakkoord volledig uitvoert.

De Europarlementsleden beklemtonen dat met de Britten geen enkel akkoord wordt afgerond vooraleer die dreiging van tafel is. Daarmee doelen ze in eerste instantie op het vrijhandelsakkoord waarover beide partijen momenteel onderhandelen. Ook die gesprekken zitten al maanden in het slop. Zonder akkoord komt het eind dit jaar alsnog tot een harde brexit met grote economische gevolgen.