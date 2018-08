Geen groen licht voor abortus in Argentinië: senaat blokkeert wetvoorstel HR

09 augustus 2018

08u43

Bron: ANP 0 De Argentijnse Senaat heeft tegen een voorstel gestemd dat abortus onder meer omstandigheden mogelijk had gemaakt. Duizenden voor- en tegenstanders van het wetsvoorstel hadden zich tijdens het zestien uur durende debat buiten het parlementsgebouw verzameld.

Het voorstel had het afbreken van de zwangerschap tot en met de veertiende week gelegaliseerd. Het lagerhuis van het Argentijnse parlement had al groen licht gegeven, maar de Senaat verwierp het voorstel uiteindelijk met 38 tegen 31 stemmen. Abortus is momenteel alleen toegestaan als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of wanneer het leven van de moeder in gevaar is.

Sommige voorstanders laten zich niet uit het veld slaan. ,,Ik ben nog steeds optimistisch. De wet is vandaag niet goedgekeurd, maar dat zal morgen of de dag daarna alsnog gebeuren'', meent een 23-jarige vrouw. ,,Dit is nog niet voorbij.''

