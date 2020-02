Geen gratie voor Clair (76) uit film ‘Badlands’, het liefje van de tiener uit Nebraska die peuter en tien anderen doodschoot Joeri Vlemings

19 februari 2020

12u30

Bron: NBC News 0 Caril Ann Fugate werd in 1973 vereeuwigd door Sissy Spacek in de cultfilm ‘Badlands’ van Terrence Malick. De roadmovie gaat over de moordende tocht van een koppel tieners uit Lincoln (Nebraska) waarbij elf doden vielen. Fugate was toen 14. Ze zat haar gevangenisstraf uit en liet haar familienaam omdopen tot Clair. Ze is nu 76 en diende voor de tweede keer een gratieverzoek in. Een driekoppige commissie weigerde dat gisteren unaniem.

Charles Starkweather en Caril Fugate waren eind jaren vijftig nationaal nieuws in de VS. Het Amerikaanse duivelskoppel trok in 1957-1958 samen uit op een moordtocht in Nebraska en Wyoming met elf dodelijke slachtoffers. Onder hen ook de moeder, de stiefvader en het tweejarige halfzusje van Fugate.

Charles Starkweather was toen 19, zijn liefje Caril Fugate amper 14. Ze werden allebei in 1959 ter dood veroordeeld, maar omdat Fugate minderjarig was, werd haar straf omgezet in levenslang. In 1976 kwam ze vervroegd vrij, maar haar veroordeling voor moord bleef op haar strafblad staan. Inmiddels is ze getrouwd en leidt ze onder haar nieuwe naam een teruggetrokken leven in Michigan. Starkweather werd in 1959 op 20-jarige leeftijd geëxecuteerd.

Maar Caril Ann Clair vindt het naar eigen zeggen “ondraaglijk om nog verder te leven” met de perceptie dat ze destijds vrijwillig Starkweather zou hebben vergezeld op zijn moordpad. “Het verlenen van gratie zou op een of andere manier deze vreselijke last kunnen verlichten”, schreef Clair in haar verzoek om de veroordeling voor moord te pardonneren. Tijdens haar proces had ze ook al beweerd dat Starkweather haar gegijzeld had gehouden en dat hij alle moorden had gepleegd. Starkweather beschuldigde haar er dan weer van dat zij hem wel degelijk had aangezet om haar familie uit te moorden.

Net als de eerste keer in 1996 ging de bevoegde commissie niet in op Clairs verzoek tot genade, omdat dat veel verder zou gaan dan het oogmerk om een veroordeelde crimineel te herstellen in eer en rechten. Dat Clair ditmaal de steun kreeg van Liza Ward, de kleindochter van twee van de dodelijke slachtoffers van Starkweather, mocht niet baten. Ward bestudeerde het dossier en gelooft in de onschuld van Clair. Dave Ellis, de neef van een ander slachtoffer dat door Starkweather werd verkracht, is er dan weer van overtuigd dat Clair wél schuldig is en dat ze de nicht van Ellis had verminkt en mee vermoord.

De vreselijke moorden uit 1957 en 1958 leidden niet alleen tot de bekende film ‘Badlands’, maar ook tot de hit ‘Nebraska’ van Bruce Springsteen uit 1982. Zanger Billy Joel stopte in ‘We Didn’t Start the Fire’ eveneens een verwijzing naar Starkweather. En de Belgische rockgroep dEUS heeft het in ‘Nothing Really Ends’ over ‘Badlands’ in het zinnetje: “The one where Martin Sheen waves his arm to the girl in the street”. Martin Sheen vertolkte de rol van Charles Starkweather in de wereldberoemde cultfilm van Malick.

