Geen gevolgen voor Brussels Airlines: maatschappij blijft plaatsen aanbieden op vluchten van partners naar regio Koen Van De Sype

08 januari 2020

09u22

Bron: Eigen berichtgeving 4 Het conflict tussen de Verenigde Staten en Irak heeft geen gevolgen voor Brussels Airlines. De vliegmaatschappij voert zelf geen vluchten uit naar de door spanningen getroffen regio. Brussels Airlines blijft wel vluchten aanbieden via partners naar de regio, onder meer naar Abu Dhabi. Dat heeft woordvoerder Wencke Lemmes-Pireaux bevestigd aan Het Laatste Nieuws.

Na de raketaanvallen door Iran op Iraaks-Amerikaanse militaire bases besloot de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) al snel om alle Amerikaanse burgerluchtvaart te schorsen in de Perzische Golf, de Golf van Oman Irak en Iran.

Risico-analyse

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM besloot vanmorgen op haar beurt niet meer boven Irak en Iran te vliegen. Dat betekent dat verscheidene vliegtuigen naar Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten alternatieve routes nemen, met gemiddeld 12 minuten extra reistijd tot gevolg. Air France en Lufthansa volgden dat voorbeeld. Ook Air Canada, Malaysia Airlines en Singapore Airlines nemen maatregelen.





Bij Brussels Airlines is daar geen sprake van. “Wij vliegen niet naar die regio", aldus woordvoerder Wencke Lemmes-Pireaux. “Onze bestemmingen concentreren zich in Europa, de Verenigde Staten, Canada en West- en Oost-Afrika. Onze situatie is dus heel anders dan bij onder meer KLM en Lufthansa.”



Abu Dhabi

Brussels Airlines blijft wel plaatsen aanbieden op vluchten van partners naar de regio. Zo vliegt Etihad naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten en Brussels Airlines verkoopt plaatsen op die vlucht. Abu Dhabi ligt nochtans aan de Perzische Golf en de vlucht passeert het gebied waar de spanningen oplopen. “Het is altijd de beslissing van onze partnerluchtvaartmaatschappij of ze de vlucht uitvoert of niet. Daar komen wij niet in tussen. Klanten kunnen zich met eventuele vragen tot hen wenden”, aldus nog Lemmes-Pireaux.