Geen genade voor 'minderjarige’ vluchteling die studente Maria (19) verkrachtte en vermoordde: rechter veroordeelt hem ondanks tranen tot levenslang KVDS

22 maart 2018

10u56

Bron: Bild 0 Een vluchteling die 3 jaar geleden naar Duitsland kwam en daar in oktober 2016 een 19-jarige studente verkrachtte en vermoordde, heeft niet op genade moeten rekenen bij de rechtbank. Hussein Khavari viel Maria Ladenburger aan in Freiburg, toen ze op weg was naar huis van een feestje. Eerst beweerde hij dat hij minderjarig was op het moment van de feiten, om een minder zware straf te krijgen, maar dat bleek een leugen te zijn.

Het verhaal schokte Duitsland in 2016. Geneeskundestudente Maria Ladenburger (19) was op 16 oktober met haar fiets op weg naar huis nadat ze naar een feestje was geweest, toen haar pad dat van Khavari kruiste. Hij viel haar aan, kneep haar keel dicht tot ze bewusteloos was, verkrachtte haar en gooide haar vervolgens met haar gezicht naar beneden in de rivier de Dreisam. De volgende morgen werd ze gevonden door een jogger. Volgens de lijkschouwer was ze verdronken.

Haar

Het duurde tot begin december voor de politie de vermoedelijke dader vond. Ze identificeerde hem aan de hand van een haar dat hij had achtergelaten op de plaats van de misdaad een opnames van een beveiligingscamera in een tram. Het bleek om Hussein Khavari te gaan, een jongeman die als niet-begeleide minderjarige vluchteling in november 2015 naar Duitsland was gekomen. Hij beweerde dat hij een 16-jarige Afghaan was. (lees hieronder verder)

Als minderjarige riskeerde hij maximaal 10 jaar cel en een uitwijzing. Maar nieuw bewijsmateriaal toonde eind vorig jaar aan dat hij een stuk ouder was dan hij beweerde. Aan de hand van zijn gebit werd duidelijk dat hij minstens 22 jaar moest zijn. Het gerecht spoorde zijn vader op - in Iran - en die kon een officieel document voorleggen waaruit bleek dat hij geboren was op 29 januari 1984. Al snel ging Khavari in tranen tot bekentenissen over en gaf hij ook toe dat hij gelogen had over zijn leeftijd. Alleen dat hij haar verkrachtte, wilde hij niet toegeven. Hij zou daarvoor naar eigen zeggen te dronken geweest zijn die avond.

Klif

Hij bleek ook al een ander misdrijf op zijn kerfstok te hebben. In 2013 had hij in Griekenland een jonge vrouw (20) van een klif geduwd. Ze overleefde die aanslag als bij wonder en de jongeman kreeg voor de poging tot moord een celstraf voor van 10 jaar. Hij kwam vervroegd vrij in oktober 2015 en reisde vervolgens zonder papieren naar Duitsland. (lees hieronder verder)

Op het moment van de feiten verbleef Khavari samen met nog een andere vluchteling bij een pleeggezin in Freiburg. Daar was hij in april 2016 terechtgekomen via de jeugdzorg.

Gevaar

Tijdens zijn proces waarschuwde een gerechtspsychiater voor het gevaar dat hij opnieuw dergelijke feiten zou plegen. De rechter volgde nu het Openbaar Ministerie en veroordeelde de man als meerderjarige. Hij kreeg een levenslange celstraf en omdat het hof de ernst van de feiten benadrukte, is de kans klein dat hij na 15 jaar al vervroegd zal vrijkomen. Na het vonnis barstte een luid applaus uit in de rechtszaal.