Geen genade voor 96-jarige 'boekhouder van Auschwitz' Oud-SS'er is medeplichtig aan moord op 300.000 mensen LB

10u20

Bron: ANP 0 AP Oskar Gröning bekende geld van gedeporteerde Joden te hebben ingenomen en toezicht te hebben gehouden bij de aankomst van transporten bij vernietigingskamp Auschwitz. De zogenoemde boekhouder van Auschwitz is er niet in geslaagd om met een ultieme poging toch uit de cel te blijven. Het parket in Lüneburg heeft bekendgemaakt dat een officieel verzoek tot clementie is afgewezen. Oud-SS'er Oskar Gröning (96) moet binnenkort aan zijn gevangenisstraf beginnen.

Een rechtbank veroordeelde de oud-SS'er al in 2015 tot vier jaar cel voor medeplichtigheid aan de moord op 300.000 mensen. Gröning ging daartegen tevergeefs in hoger beroep. Ook het grondwettelijk hof zag later geen reden hem uit de cel te houden. Gröning had betoogd vanwege gezondheidsreden geen gevangenisstraf te kunnen uitzitten.

Gröning had tijdens zijn rechtszaak toegegeven geld van gedeporteerde Joden te hebben ingenomen en toezicht te hebben gehouden bij de aankomst van transporten bij vernietigingskamp Auschwitz. Volgens de rechtbank werkte hij daardoor mee aan de moordmachinerie van de nazi's, ook al had hij zelf geen bloed aan zijn handen.