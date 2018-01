Geen feestneuzen, wel spandoeken op de Australische nationale feestdag Bevolking komt in opstand tegen datum van Australia Day JM

26 januari 2018

14u24

Bron: Belga 0 Vandaag herdenken de Australiërs het begin van de kolonisatie van Australië in de vorm van hun nationale feestdag, Australia Day. Tienduizenden mensen kwamen er op straat, maar in plaats van feestneuzen namen ze spandoeken mee op straat om te protesteren tegen de feestdag.

Australië viert vrijdag zijn nationale feestdag, maar dat gaat opnieuw gepaard met protest, dat de jongste jaren steeds luider is geworden. Australia Day, 26 januari, is namelijk de dag dat de Britse First Fleet in 1788 arriveerde op het Australische vasteland. In Sydney gingen de feestelijkheden van start met een rook- en welkomstceremonie van Aboriginals, samen met een traditionele dans, in buitenwijk Barangaroo. Toch beschouwen veel Aboriginals en Straat Torres-eilanders 26 januari als ‘Invasiedag’, het begin van de onderdrukking door Britse kolonisators. De voorbije jaren nam de discussie over de dag toe. Minstens twee acties staan gepland in Sydney, in de rest van het land zijn er tientallen anderen.

Gisteren werd in Melbourne al een standbeeld van kapitein James Cook, de Brit die Australië in 1770 claimde, besmeurd met roze verf. Eronder werd “No Pride” geschreven.

Australia Day is een vrije dag in Australië, halfweg de zomer. Veel steden en gemeenten organiseren dan speciale activiteiten. In de haven van Sydney zullen een vloot van jachten, sleepboten en ferry’s en waterballet op klassieke muziek uitvoeren. Een concert en vuurwerk op het voorplein van het Opera House zullen het sluitstuk zijn van de feestelijkheden.

In Brisbane vindt dan weer de jaarlijkse kakkerlakrace plaats, een garantie op duizenden toeschouwers. Andere publiekstrekkers zijn traditiegetrouw bier en barbecues. Daarnaast verkrijgen duizenden nieuwkomers de Australische nationaliteit in ceremonies over het hele land. Vier gemeenteraden beslisten uit protest die ceremonies wel te annuleren, tot groot ongenoegen van de regering.

De Australische gouverneur-generaal Peter Cosgrove, als vertegenwoordiger van de Britse Queen Elizabeth de hoogste uitvoerende macht in Australië, riep Australiërs op om Australia Day te omarmen en “de rijke geschiedenis en cultuur van de inheemse volkeren, alsook de bijdragen van migranten” te vieren.

Invasion Day rally now heading down Swanston St where the official parade was earlier today. Organisers shouting “shame” and that those with Australian flags “you should be embarrassed with yourself ... it’s disgusting” @theheraldsun pic.twitter.com/yxttsBnbb7 Monique Hore(@ moniquehore) link