Geen fan van Trump? Het is de schuld van Liz, de vrouw die hem op de kaart zette Tine Kintaert

13u49

Bron: Washington Post 0 REUTERS Zondag overleed Liz Smith op 94-jarige leeftijd. 'Liz wie?' horen we u zeggen? Geen paniek, het is volkomen normaal dat de naam geen belletje doet rinkelen. Maar ondanks haar onbekendheid wist Liz in haar leven toch een grote (en ietwat dubbele) prestatie te leveren: ze is de vrouw die Donald Trump op de kaart zette.

Of je nu een voor- of tegenstander bent van de huidige Amerikaanse president, je kan niet ontkennen dat Trump een bekend figuur is. En dat was hij ook voor hij besloot om zich kandidaat te stellen voor het belangrijkste postje ter wereld. The Donald was een echte celebrity in de Verenigde Staten, en dat had hij vooral te danken aan Liz Smith.

Smith was (voor zover geweten) geen verovering van Donald, maar wel een legendarische columniste die zich over het leven van beroemdheden boog. De betere roddeljournalistiek, zeg maar. En het was zij die in de jaren '70 - toen Trump nog een relatief onbekende zakenman was - besloot dat ook het persoonlijke leven van de vastgoedmagnaat een sappig onderwerp voor haar schrijfsels was.

WireImage Trump met zijn eerste vrouw Ivana

Krantenoorlog

Volgens de Washington Post waren de twee voor elkaar gemaakt. Smith was dan wel lid van de roddelpers, maar ze blies geen bruggen op en hield alle beroemdheden te vriend. Concreet betekende dat dat ze de harde verhalen vaak links liet liggen en voorrang gaf aan onderwerpen die de grote namen wél wilden zien verschijnen. En Trump, die had vooral een grote hunkering naar bekendheid. A match made in heaven.

Donald werd zo een van de sleutelfiguren in een krantenoorlog. Enerzijds had je de Daily News met de column van Smith, en aan de andere kant had je de New York Post. Beide bladen streefden ernaar om de sappigste verhalen als eerste te brengen, en daar speelde Trump handig op in. Hij zorgde - op aanraden van Liz - dat hij op de juiste plaatsen gezien werd met de knapste modellen aan zijn arm, en verscheen zo regelmatig in een van de twee kranten. Hij en Smith waren de beste vriendjes. Er werd geknuffeld in het openbaar, en Trump noemde haar 'the greatest'.

AFP Donald op zijn huwelijk met Marla Maples.

Vechtscheiding

Maar pas toen de relatie tussen Liz en Donald flink verzuurde, werd de zakenman ook echt voorpaginanieuws. Toen de geruchten opdoken dat hij Ivana bedroog met een blond model dat luisterde naar de naam Marla Maples, contacteerde Liz hem. Ze vroeg hem om een exclusieve scoop, en argumenteerde dat zij het verhaal een stuk netter zou brengen dan de concurrentie. Trump antwoordde niet, maar de gedupeerde Ivana deed dat wél, inclusief details over hun seksleven.

En zo werd de bitse scheiding tussen Ivana en Trump uitgevochten in de roddelpers. Liz en haar krant trokken partij voor Ivana, terwijl de New York Post dan weer de nieuwe beste vriend van Donald werd. Maar liefst twaalf dagen lang werden beide voorpagina's gevuld met verhalen over de breuk van het topkoppel. De vriendschap tussen Liz en de president was daarmee voorgoed voorbij. "Ze kwam altijd bij me slijmen, zo hard dat het gênant was", schreef hij in een van zijn boeken over haar. Maar dat het hem op de kaart heeft gezet, dat kan je niet ontkennen.