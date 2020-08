Geen extra televisieduel tussen Trump en Biden IB

07 augustus 2020

00u05

Bron: Belga 0 Er komt geen extra televisiedebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden. Het verzoek van Trumps campagneteam om al vroeger een eerste keer de degens te kruisen, is afgewezen.

Trump en Biden zullen in totaal drie keer live op televisie debatteren in de aanloop naar de presidentsverkiezingen op 3 november. Het eerste debat is voorzien op 29 september, maar volgens de Trump-campagne komt dat te laat: door het coronavirus zullen kiezers in verschillende staten per post kunnen stemmen, en zij zullen hun stembiljet mogelijk al voor dat eerste televisieduel ontvangen hebben. Trumps team wilde daarom al op 4 september een eerste keer debatteren.

“Drie debatten voldoende”

De bevoegde Commissie heeft dat verzoek echter afgewezen. Kiezers zijn niet verplicht om hun stem per post al uit te brengen voor het eerste debat op 29 september, klinkt het, zelfs al krijgen ze het biljet al vroeger in de bus. "Drie debatten van 90 minuten zijn voldoende om de doelstelling om kiezers te informeren, te bereiken", klinkt het in een persbericht.

President Trump ligt onder vuur voor zijn relatief lakse aanpak in de coronavirus en dat laat zich stilaan zien in zijn populariteitsscores en in de peilingen, waar rivaal Joe Biden een voorsprong lijkt te hebben.

Het is vrij ongewoon dat een zittend president een uitdager om een extra televisiedebat verzoekt.