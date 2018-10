Geen explosieven in auto in Den Bosch: man opgepakt IB

09 oktober 2018

01u30

Bron: Belga, ANP, Twitter 2 In de Vogelstraat in de Noord-Brabantse hoofdstad 's-Hertogenbosch (Den Bosch) is gisterenavond omstreeks 21.30 uur een man aangehouden die ervan werd verdacht explosieven bij zich te hebben in zijn auto. Na onderzoek door de explosieven opruimingsdienst, bleek er geen springtuig in de auto te zitten. De man blijft voorlopig vastzitten voor verhoor.

Agenten hebben de man in de geparkeerde auto in de Vogelstraat aangehouden. De 49-jarige man zonder vast woonadres zou volgens de politie met de latere tipgever hebben gesproken over het bezit van een explosief. De man blijft in hechtenis. Nadat de EOD groen licht had gegeven, is de auto weggehaald.

De politie had na de melding de Vogelstraat afgezet. Uit voorzorg waren ook het kantoor van de brandweerkazerne en de voorkant van het politiebureau ontruimd. Eveneens uit voorzorg waren de brandweer en ambulances opgeroepen.

In de #Vogelstraat in #Denbosch hielden we zojuist n man in een geparkeerde auto aan ivm een verdachte situatie. Kregen info dat hij mogelijk explosief materiaal bij zich had en daarop direct gehandeld. De man zit vast, auto wordt door EOD onderzocht. Straat is afgezet. Politie Oost-Brabant(@ politieob) link

Inmiddels EOD ter plaatse. In dat geval altijd uit voorzorg ook GHOR en brandweer ter plekke. Ook uit voorzorg kantoor brandweerkazerne en voorzijde politiebureau ontruimd. Omgeving ruim afgezet. Politie Oost-Brabant(@ politieob) link

