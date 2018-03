Geen enkele chirurg wou Ciara (18) opereren, tot dokter Teo zich aanbood avh

19 maart 2018

12u45

Bron: Nine News; news.com.au 3 De 18-jarige Australische Ciara Nelson kreeg in 2016 te horen dat ze een hersentumor had. Enkel een gevaarlijke operatie kon haar leven nog redden, maar werkelijk geen enkele chirurg wou die operatie uitvoeren. Het risico op hersenschade of een beroerte was te groot en de kans was groot dat Ciara in de operatie bleef. Haar situatie was uitzichtloos, tot dokter Charles Teo zich aanbood.

In mei 2016 viel Ciara op haar hoofd tijdens een spelletje netbal: een hersenschudding was het verdict. Maar toen ze ook begon over te geven, raadde haar huisdokter haar aan om zich toch eens te laten onderzoeken in het ziekenhuis. De MRI-scan legde een veel zwaardere diagnose bloot: Ciara had een hersentumor.

Te groot risico

Wat volgde was een jaar van consultaties, scans en veel ontgoochelingen. Een operatie bleek de enige manier te zijn om Ciara te genezen, maar geen enkele chirurg wou die uitvoeren. Het risico dat Ciara niet meer wakker zou worden was groot en dat wou geen enkele dokter op zijn geweten hebben. Gelukkig was er één dokter die het wel aandurfde, “het was de moeilijkste operatie die ik ooit heb uitgevoerd”, vertelt dokter Charles Teo.

Charles Teo kon de tumor na een operatie van vijf uur uit Ciara’s hoofd verwijderen. Ciara’s moeder Colleen laat op Facebook weten dat de tumor volledig is verwijderd: “We hebben zo veel geluk dat hij er was, want niemand anders durfde haar aan te raken”, vertelt Colleen aan Nine News.

Om helemaal zeker te zijn dat de tumor volledig weg is, moet Ciara nog enkele weken wachten. Het wordt dus nog even bang afwachten, maar volgens haar moeder houdt ze zich erg sterk. “Ze wordt elke dag sterker”, luidt het.

De Go Fund Me-pagina die Colleen in 2016 voor haar dochter oprichtte, heeft inmiddels al meer dan 80.000 euro opgebracht. Het geld wordt niet gebruikt voor Ciara’s behandeling, maar wel om andere families die hetzelfde doormaken te steunen.