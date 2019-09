Geen doorbraak in onderhandelingen brexit na ontmoeting Tusk en Johnson in New York IB

24 september 2019

03u01

Bron: Belga 0 De Britse premier Boris Johnson heeft in New York tijdens een ontmoeting met Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, om “meer soepelheid” van de Europeanen gevraagd in de onderhandelingen over de brexit. Volgens Tusk leverde het gesprek geen enkele doorbraak op.

Voor Johnson moet de EU nu in actie schieten, aldus een woordvoerder van de Britse premier na de ontmoeting in de marge van de Algemene Vergadering van de VN.

Donald Tusk liet op zijn beurt op Twitter weten dat er geen doorbraak, maar ook geen mislukking was na het gesprek. "Geen tijd te verliezen", klonk het ook.

Volgens de Britse woordvoerder spraken de twee over "de vooruitgang in de gesprekken in de zoektocht naar een alternatief voor de backstop". De backstop is erop gericht controles op de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek te vermijden.

No breakthrough. No breakdown. No time to lose. #Brexit pic.twitter.com/nUhqUilVXq Donald Tusk(@ eucopresident) link