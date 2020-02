Geen derde landingsbaan op Heathrow: rechter geeft milieuactivisten gelijk YV

27 februari 2020

12u39

Bron: Belga 0 Het Britse hof van beroep heeft donderdag de plannen voor de bouw van een derde landingsbaan op de luchthaven van Heathrow illegaal verklaard. De ministers die het plan uitwerkten hebben niet voldoende rekening gehouden met de engagementen van de regering in verband met het klimaat, klinkt het. De beslissing is een grote overwinning voor de klimaatactivisten die zich tegen de uitbreiding van de luchthaven verzetten.

De Britse regering heeft zich in het kader van het klimaatakkoord van Parijs geëngageerd om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en heeft dat engagement ook in een wet gegoten. De beslissing van de rechter kan nu door premier Johnson gebruikt worden om het uitbreidingsproject stop te zetten, of de regering kan een nieuw beleidsdocument opmaken om de landingsbaan toch nog te laten goedkeuren, schrijft The Guardian.

Milieubelastend en geluidsoverlast

De klacht tegen het project, dat in 2018 werd goedgekeurd door de regering, werd door buurtbewoners, milieuactivisten, gemeenteraadsleden en de burgemeester van Londen ingediend. Ze menen dat de uitbreiding van de luchthaven slecht is voor het milieu en zou zorgen voor extra geluidshinder. In 2019 werd de klacht door de rechtbank van eerste aanleg verworpen. Premier Johnson heeft zich zelf ook steeds tegen het project verzet en zei in 2015 al dat hij voor de graafmachines zou gaan liggen om de werkzaamheden te stoppen.

Burgemeester van Londen Sadiq Khan drukte op Twitter zijn tevredenheid uit over de beslissing van de rechter. “We hebben gewonnen! Vandaag hebben we de plannen van de Tory-regering geblokkeerd om een derde landingsbaan te bouwen op Heathrow Airport”, schrijft hij. “Het vonnis is een grote overwinning voor alle Londenaars die gepassioneerd zijn door de strijd tegen de klimaatopwarming en het zuiveren van onze lucht.”

De luchthaven van Heathrow liet al weten naar het Hooggerechtshof te stappen tegen de beslissing. De luchthaven kampt met grote capaciteitsproblemen, die aangepakt zouden worden door een derde start- en landingsbaan. Het project, waarmee een bedrag van omgerekend 16 miljard euro gemoeid zou zijn, zou tegen 2028 afgerond kunnen zijn en zou zorgen voor 700 extra vliegtuigen per dag.