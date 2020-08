Geen cruises vanuit VS tot november wegens corona KVE

05 augustus 2020

17u40

Bron: Belga 1 Cruisebedrijven zullen tot en met oktober geen cruises vanuit Amerikaanse havens laten vertrekken wegens het coronavirus. Brancheorganisatie Cruise Lines International Association, waar onder meer de grote cruiserederijen zoals Carnival, Royal Caribbean en Norwegian Cruise Lines deel van uitmaken, maakte de beslissing bekend.

Het zelfopgelegde uitstel is een maand langer dan het verbod dat de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC heeft opgelegd. De branchevereniging had in juni al besloten tot half september niet uit te varen, al kozen verschillende bedrijven er zelf al voor om die periode te verlengen.

De cruisesector is zwaar getroffen door de coronapandemie en de maatregelen die verschillende landen nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Cruisebedrijven leden daardoor al miljarden dollars verlies. Aan het begin van de wereldwijde uitbraak waren er verschillende cruiseschepen waarop het virus om zich heen greep en die daarom in diverse landen niet aan land mochten. Onlangs schortte de Noorse cruisemaatschappij Hurtigruten zijn cruises ook op na een uitbraak aan boord van een van zijn schepen.