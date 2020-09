Geen carnavalsoptochten in Rio door corona JdJ

25 september 2020

04u35

Bron: AD.nl 0 De defilés tijdens het carnaval in Rio de Janeiro gaan komend jaar februari niet door vanwege het coronavirus. Dat heeft de vereniging van sambascholen (LIESA) van de Braziliaanse stad donderdagavond bekendgemaakt.

De over vier dagen verspreide nachtelijke parades in het speciaal daarvoor gebouwde carnavalsstadion Sambódromo in het centrum van Rio vormen het hoogtepunt van het wereldberoemde carnavalsfeest in de stad. Er komen dagelijks tienduizenden mensen af op de defilés, die tegelijk een wedstrijd zijn tussen de sambascholen. In afwachting van een mogelijk vaccin zijn de parades uitgesteld. Er wordt later bekeken of de optochten halverwege volgend jaar kunnen worden gehouden.

Over het doorgaan van de straatfeesten tijdens het komende carnaval in Rio heeft de gemeente nog geen beslissing genomen. Het carnaval van Rio is een belangrijke toeristische trekpleister voor de stad. Vorig jaar bezochten 2,1 miljoen toeristen het feest, wat zorgde voor een economische impuls van zo’n 0,7 miljard euro.

Zwaar getroffen

Brazilië is na de Verenigde Staten en India het land met de meeste coronabesmettingen en na de VS telt Brazilië de meeste doden als gevolg van het longvirus. Meer dan 4,6 miljoen mensen zijn besmet in het land, bijna 140.000 patiënten bezweken aan Covid-19.

Dagelijks komen er zo’n 30.000 besmettingen bij en overlijden meer dan 600 mensen aan de ziekte. Rio de Janeiro is na São Paulo de zwaarst getroffen stad van het land. Bijna 100.000 mensen in Rio zijn besmet geraakt en al 11.700 inwoners overleden aan het virus. De afgelopen week neemt het gemiddeld aantal doden per dag weer toe.

Lees ook:

Overweldigend bewijs dat tweede coronagolf vooral de armsten overspoelt, maar beleid houdt er geen rekening mee (+)

REPORTAGE. De uitputtingsslag van de Brusselse huisartsen: al maanden in de vuurlinie en Covid-bombardementen blijven komen (+)