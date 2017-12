Geen brexitdeal over scheidingsvoorwaarden EB

17u08

Bron: ANP, Belga 0 Photo News Jean-Claude Juncker en Theresa May. De Europese Unie en Groot-Brittannië hebben nog geen akkoord bereikt over de voorwaarden voor de boedelscheiding. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vandaag gezegd na afloop van een onderhoud met de Britse premier Theresa May. Juncker heeft er wel vertrouwen in dat er tegen de Europese top van eind volgende week een doorbraak kan bereikt worden.

"Ondanks onze inspanningen en de betekenisvolle vooruitgang die wij en onze teams de voorbije dagen hebben gemaakt was het niet mogelijk om vandaag een volledig akkoord te bereiken", zo verklaarde Juncker na afloop van een werklunch met May in het Berlaymontgebouw.

"Dit is geen mislukking, maar de start van de laatste onderhandelingsronde", beklemtoonde Juncker. De Luxemburger heeft er vertrouwen in dat beide partijen tegen de Europese top van eind volgende week een doobraak kunnen bereiken. Volgens hem staan nog "twee tot drie punten open voor discussie". May bevestigde dat beide partijen later deze week opnieuw aan tafel gaan zitten.

Urenlang overleg

Juncker en May voerden urenlang overleg over de laatste knelpunten in de onderhandelingen over de boedelscheiding. Eerder op de dag berichtten Ierse en Britse media dat er een akkoord in de maak is over de Ierse grenskwestie, maar dat werd niet bevestigd tijdens de korte persverklaring van Juncker en May.

Samen met de financiële afwikkeling en de vrijwaring van de rechten van Europese burgers in Groot-Brittannië vormt de Ierse grenskwestie de belangrijkste knoop in de onderhandelingen over het Britse terugtrekkingsakkoord.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders bekijken volgende week in Brussel of er voldoende vooruitgang is gemaakt in deze onderhandelingen over de boedelscheiding. Is hun oordeel positief, dan kunnen beide partijen begin volgend jaar gesprekken opstarten over de relaties na de brexit eind maart 2019.

