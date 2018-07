Geen bergingsactie naar lichaam Sluszny Daimy Van den Eede

02 juli 2018

16u08

Bron: VTM NIEUWS 24 Er komt geen bergingsactie naar de vermiste Belgische avonturier Marc Sluszny. Dat heeft de procureur van Perpignan bevestigd aan VTM NIEUWS. Sluszny verdween afgelopen donderdag tijdens een duikpartij in het zuiden van Frankrijk.

De procureur vindt het te gevaarlijk om andere duikers te laten zoeken naar het lichaam van Sluszny. Aan zo’n operatie zijn te veel risico’s verbonden. Ze weten namelijk niet op welke diepte zijn lichaam zich precies bevindt.

125 meter diep

Sluszny raakte afgelopen donderdag vermist tijdens een duikpartij in de grot in Salses-le-Château, in de buurt van Perpignan. De avonturier was met een collega op 125 meter diepte aan het duiken, toen ze elkaar kwijtspeelden. De andere duiker raakte nog boven en sloeg alarm, maar Sluszny werd niet meer gevonden.

Nog vier verdwijningen

Het is niet de eerste keer dat er iemand verdween in de grot. In de afgelopen tien jaar gebeurde dat nog vier keer. In 2017 kwam ook een Finse duiker om in de grot. Zijn lichaam is nooit geborgen, omdat hij te diep lag en de zoekactie zo te riskant was.

