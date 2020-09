Geen après-ski in Oostenrijk deze winter MDG

24 september 2020

11u41

Bron: Bild, De Telegraaf 30 Wie deze winter van plan is om naar Oostenrijk af te zakken om te skiën, zal het dit jaar moeten stellen zonder après-ski. Kanselier Sebastien Kurz heeft namelijk vandaag een après-skiverbod afgekondigd in het land.

Geen après-ski’s boven op de berg dit jaar in Oostenrijk. Het aantal besmettingen in het land gaat de hoogte in. Het verbod geldt voor het hele winterseizoen, kopt de Duitse krant Bild.

Eerder meldde Kurz dat hij koste wat kost de skigebieden komende winter wil openhouden en dat we “op alle domeinen van ons leven moeten proberen een zo normaal mogelijk leven te leiden”.



“Skiplezier kan zeker, maar dan zonder après-ski”, zegt hij nu. In de gondels moeten wintersporters een mondmasker dragen. In restaurants mag enkel aan tafel worden gegeten en gedronken.

Zwitsers skigebied blijft komende winter gesloten

Bij après-skiparty’s in het skioord Ischgl, Oostenrijk, werden dit jaar heel wat toeristen uit het buitenland besmet met het coronavirus. Eerder meldde buurland Zwitserland dat het skigebied Fideriser Heuberge de deuren niet opent.

