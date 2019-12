Geen aparte ingang voor mannen en vrouwen meer in Saoedische restaurants TMA

08 december 2019

21u52

Restaurants in Saoedi-Arabië hoeven voortaan geen aparte ingangen voor mannen en vrouwen meer te voorzien. Dat heeft het ministerie voor Gemeentelijke en Plattelandszaken zondag bekendgemaakt. Saoedi-Arabië kende tot nog toe heel strikte regels over het samenzijn van mannen en vrouwen in restaurants.

Ongehuwde vrouwen bijvoorbeeld mochten enkel naar binnen onder begeleiding van een mannelijk familielid. Ze moesten dan een aparte ingang nemen en in een aparte zone gaan plaatsnemen. Ook gehuwde vrouwen nemen vaak een aparte ingang en worden afgeschermd van alleenstaande mannen.



Volgens een mededeling van het ministerie hoeven die regels niet meer. De verplichting valt ook weg voor cafés, entertainmentcentra en trouwzalen. Maar het staat de uitbaters zelf vrij om te kiezen of ze de gescheiden ingangen en zones al dan niet behouden. In publieke gebouwen, zoals scholen en ziekenhuizen, blijft de strikte scheiding wel bestaan.



De maatregel maakt deel uit van een sociaal hervormingsprogramma waarmee de machtige kroonprins Mohammed bin Salman de strikte gendersegregatie in het conservatieve koninkrijk wil versoepelen. Zo is het vrouwen intussen ook toegestaan om zelf met de auto te rijden of een hotelkamer te boeken zonder toestemming van een mannelijke voogd.