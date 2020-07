Geen algemene mondmaskerplicht in Antwerpen - VUB-professor: “Volledige lockdown voor Antwerpen is enige oplossing

26 juli 2020

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws

Tussen 16 en 22 juli is het gemiddeld aantal besmettingen met het coronavirus in ons land gestegen naar 255,3 per dag. Dat is een stijging met 71 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt uit de gegevens van het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.