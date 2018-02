Geen akkoord over staakt-het-vuren in Syrië, Rusland hekelt apocalyptisch "rampen-taalgebruik" ADN

22 februari 2018

20u37

Bron: Belga 0 Binnen de VN-Veiligheidsraad is geen eensgezindheid tussen de 15 leden om in Syrië een staakt-het-vuren van dertig dagen op te leggen. Dat heeft de Russische ambassadeur bij de VN, Vassily Nebenzia, vandaag gezegd tijdens een door Rusland samengeroepen zitting van het hoogste VN-gremium. Tijdens die bijeenkomst hekelde de diplomaat "het rampen-taalgebruik" dat reeds werd gebezigd tijdens de crisis om Oost-Aleppo eind 2016. Die apocalyptische taal weerspiegelt de toestand op het terrein niet, stelde Nebenzia.

Frankrijk en de VS spraken Rusland tegen en bekritiseerden de "aanvallen tegen ziekenhuizen" en de "onhoudbare toestand" (in Oost-Ghouta, nvdr). Koeweit riep de veertien anderen op, "hun politieke meningsverschillen te overstijgen". Volgens de Koeweitse ambassadeur is het door zijn land en Zweden ingebrachte resolutieontwerp "eenvoudig, klaar en duidelijk". Beide landen hadden gehoopt dat vandaag nog over de tekst, die behalve een staakt-het-vuren ook toegang voor humanitaire werkers voorziet, gestemd werd. De Russische delegatie probeert de tekst geamendeerd te krijgen.

VN-organisaties in Syrië vragen al sinds 6 februari dat een wapenstilstand wordt ingesteld. Om een Russisch veto te vermijden, aanvaardden de onderhandelaars een week geleden uitzondering te maken voor gevechten tegen terreurorganisaties als Islamitische Staat (IS) of al-Qaida. In Oost-Ghouta zijn behoorlijk wat rebellen- of terreurgroepen aanwezig: Jaysh al-Islam, Tahrir al-Sham (het voormalige Jabhat al-Nusra), Ahrar al-Sham en Failaq al-Rahman.

Eerder vandaag had de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, gezegd dat het Westen nog steeds niet bereid is een heldere formulering te aanvaarden van wie tot de jihadisten behoort. Lavrov heeft overigens kritiek op de aanscherping van de toon in het Westen tegenover de Syrische regering wegens de situatie in Oost-Ghouta, vergelijkbaar met de verbolgenheid tijdens de bevrijding van Oost-Aleppo. Tegelijkertijd waarschuwde hij ervoor de VN-resolutie niet als drukkingsmiddel tegen de regering in te zetten.

"Vreedzame terugtrekking voorgesteld"

"Enkele dagen geleden nog hebben onze militairen in Syrië de strijders voorgesteld om zich op vreedzame wijze terug te trekken uit Oost-Ghouta, op de manier waarop de evacuatie van de strijders en hun families in Oost-Aleppo werd georganiseerd", zei Lavrov. "Maar Jabhat al-Nusra en zijn bondgenoten hebben het voorstel resoluut verworpen en bleven vanuit hun stellingen Damascus bombarderen, waarbij ze de burgerbevolking van Oost-Ghouta in gijzeling hebben genomen als menselijk schild", zei Lavrov, aangehaald door agentschap Interfax.

De berichten over het grote aantal burgers -meer dan 400 op vijf dagen tijd- in Oost-Ghouta, komen van betrokken (antiregerings-)partijen als de website Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten en de "burgerbeschermers" Witte Helmen. Dat verklaart mogelijk waarom geen melding wordt gemaakt van jihadisten of familieleden van jihadisten onder de doden en waarom steevast gesproken wordt over, enerzijds, "onoordeelkundige" of "willekeurige" bombardementen en, anderzijds, het "bewust viseren van ziekenhuizen en kinderen". Als om de ernst van de toestand in Oost-Ghouta nog meer in de verf te zetten, had de Britse krant The Guardian het vandaag over "een nieuw Srebrenica".