Geen akkoord maar wel vooruitgang tussen Venezolaanse regering en oppositie LVA

04u00

Bron: Belga 0 REUTERS De Venezolaanse regering van Nicolas Maduro en de oppositie hebben gisteravond een eerste onderhandelingsronde beëindigd in de Dominicaanse Republiek. Ze bereikten geen akkoord, maar kwamen wel overeen elkaar weer te ontmoeten op 15 december. Dat zegt de Dominicaanse president Danilo Medina.

In een gemeenschappelijk persbericht van de twee partijen, voorgelezen door Medina, klinkt het dat de "duidelijke wil" bestond om een oplossing te vinden voor de ernstige politieke en economische crisis in het land. De vertegenwoordigers van de Tafel voor Democratische Eenheid (MUD), die de oppositie verzamelt, vragen een "humanitaire doorgang" om voedsel en geneesmiddelen in te voeren, waar serieuze tekorten in zijn ontstaan. Ook vragen ze "rechtvaardige voorwaarden" voor de presidentsverkiezingen in 2018.

De regering-Maduro eist dat de leiders van de oppositie bij de Verenigde Staten een einde bepleiten van de sancties die burgers en banken verbieden akkoorden met Caracas of staatsoliebedrijf PVDSA te onderhandelen.

EPA Dominicaans president Danilo Medina (midden), voormalig Spaans premier Jose Luis Rodriguez Zapatero (links) en Dominicaans kanselier Miguel Vargas (rechts) op 2 december 2017.

Chavisten

De twee kampen probeerden sinds 2014 tot driemaal toe om tot een vergelijk te komen. Intussen raakte Venezuela geruïneerd door de instorting van de olieprijzen en hebben de chavisten, de erfgenamen van de overleden socialistische president Hugo Chavez, zo goed als alle macht in handen.

De buitenlandministers van Mexico, Chili, Bolivia, Nicaragua en Saint Vincent en de Grenadines begeleidden de dialoog. Die hervatte op een moment dat president Maduro de buitenlandse schuld probeert te heronderhandelen, die geraamd wordt op 150 miljard dollar.