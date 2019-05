Geëmotioneerde Theresa May kondigt ontslag aan als premier van het Verenigd Koninkrijk jv ttr

24 mei 2019

09u50

Bron: dpa, anp, belga 2 De Britse premier Theresa May heeft haar vertrek aangekondigd. Ze neemt op 7 juni ontslag als leider van de Conservatieve Partij en blijft aan als premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen. Die interne partijverkiezing begint een week later. “Ik heb drie keer geprobeerd om een deal goedgekeurd te krijgen door het parlement, zonder succes”, zei ze tijdens een persmoment voor 10 Downing Street.

May kwam aan de macht in de politieke chaos die volgde op het referendum over de brexit in 2016. Het lukte de conservatieve leider de afgelopen jaren niet haar land uit de EU te loodsen. Ze sloot weliswaar een brexitdeal met de EU, maar die is herhaaldelijk weggestemd door het Britse Lagerhuis.

“Ik heb mijn best gedaan om een EU-referendum te respecteren. Ik heb de voorwaarden van het vertrek opgesteld, nieuwe relaties opgebouwd met de partnerlanden. Ik heb parlementsleden proberen te overtuigen, maar dat is helaas niet gelukt. Ik heb drie keer geprobeerd.”, zei een geëmotioneerde May na een gesprek met de voorzitter van het 1922 Committee.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de machtswissel. Oud-minister Boris Johnson wordt momenteel gezien als favoriet om May op te volgen. Hij staat bekend als een brexit-hardliner. De EU heeft al duidelijk gemaakt niet opnieuw te willen onderhandelen over de scheidingsovereenkomst die ze met May heeft gesloten.

Tweede referendum

De overheid was van plan om haar Withdrawal Agreement Bill vandaag te publiceren, zodat er begin juni gestemd kon worden in het parlement, maar gisteren raakte bekend dat de publicatie tot na 3 juni zou worden uitgesteld.

Minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt heeft naar verluidt aan May verklaard dat ze de wet volledig zou moeten schrappen, terwijl minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid zich zwaar verzette tegen Mays plan voor een tweede brexitreferendum. Woensdag nam Andrea Leadsom, fractieleider van de Conservatives in het Lagerhuis nog ontslag omdat ze de aanpak van May niet meer kon steunen.

Gisteren raakte nog bekend dat het 1922 Committee binnen de Conservatieve partij broedde op een verandering van de partijregels om May via een motie van wantrouwen de deur te wijzen.

