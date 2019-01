Geel hesje verliest oog door rubberkogel van politie tijdens betoging in Frankrijk kg

21 januari 2019

14u24

Bron: Belga 0 Bij een betoging van de gele hesjes zaterdag in Rennes, is een 27-jarige man zwaargewond geraakt aan het oog. Dat meldde de prefectuur van Ille-et-Vilaine, in het noordwesten van Frankrijk. "De precieze omstandigheden van het incident moeten nog worden bestudeerd", luidt het.

In een video die zondag op Facebook verscheen, vertelt Marie-Laure Leroy, een leerkracht in de gemeente Quimperlé, dat haar zoon geraakt werd aan het oog door een rubberkogel die een politieagent vanop ongeveer vier meter afvuurde op de jongeman.



Hij stond op dat moment bij een gewonde die verzorgd werd door de brandweer, aldus de moeder. De twintiger werd drie uur lang geopereerd, maar het oog kon niet worden gered.

“Verminkt, meneer Macron”

“Hij is 27 jaar oud. Hij heeft zijn hele leven voor hem, en nu zal hij nooit een normaal leven leiden. Hij is voor het leven verminkt, meneer Macron, verminkt voor het leven, want wat jij democratie noemt, is het treffen van onschuldige mensen die er alleen zijn om hun rechten te verdedigen”, zegt de vrouw nog.

