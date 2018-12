Gedrogeerde man probeert met auto achter vliegtuig te rijden: vliegverkeer Hannover stilgelegd

bvb

29 december 2018

19u18

Bron: ANP

1

Het vliegverkeer op de luchthaven van het Duitse Hannover is vandaag urenlang stilgelegd nadat een man die onder invloed was van drugs met een auto het platform op was gereden. Hij reed in een auto met Poolse nummerplaat.