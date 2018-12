Gedrogeerde man die platform luchthaven Hannover opreed, weigert te spreken ADN

30 december 2018

12u53

Bron: ANP 0 De man die gisteren onder invloed van drugs met een auto een hek ramde en zo op het platform van de luchthaven in Hannover terechtkwam, weigert een verklaring bij de politie af te leggen. Dat meldt de Duitse politie vandaag.

De verdachte is een 21-jarige Pool die niet in Duitsland woont. Hij was onder invloed van drugs toen hij zijn BMW met Pools kenteken even voor 16.00 uur tegen het hek knalde. Hij reed de auto onder een geparkeerd vliegtuig en werd daar overmeesterd.



Vandaag is de luchthaven weer normaal in bedrijf. Reizigers hoeven geen rekening te houden met langere wachttijden. Algemeen genomen zijn er ook aanzienlijk minder verbindingen getroffen door het incident dan aanvankelijk was aangegeven. Vijf landingen en vier starts werden geannuleerd, acht vliegtuigen stegen te laat op.