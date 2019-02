Gedoemd van bij de start: type vliegtuig waar Sala mee vloog heeft bedenkelijke reputatie FVI

07 februari 2019

12u49 0 De Piper Malibu, het vliegtuigje waarmee de Argentijnse voetballer Sala neerstortte, kan niet de beste papieren voorleggen. Volgens het Aviation Safety Network werden er sinds de productie van het model PA-46 in totaal al ruim 225 incidenten geteld. Bij 106 van die incidenten gaat het om een totall loss, met een totaal van 219 slachtoffers. Dat zijn hoge cijfers, zeker voor een toestel met een eerder kleine productie. Slechts 1.177 toestellen rolden sinds 2002 van de band. Maar liefst 9% van alle toestellen crashte.

Waarom mag zo’n vliegtuig dan nog blijven vliegen? Hoewel de Piper Malibu in de afgelopen vijftien jaar een zwakke reputatie heeft opgebouwd, werd het toestel wel degelijk getest voor de ingebruikname. Die tests zijn nu eenmaal verplicht en gebeuren via de IASA.

“Je kan de precieze oorzaak van incident ook meestal niet altijd nagaan”, zegt Luk De Wilde, luchtvaartspecialist. “Er zijn drie grote factoren: een fout van de piloot, slechte weersomstandigheden of een technisch mankement. Vaak gaat het echter om een combinatie van al die factoren.”

Het is moeilijk in te beelden dat de fout dus louter bij het vliegtuig zelf lag. De kanaalovertocht wagen in een Piper Malibu was in elk geval geen verstandige beslissing. “Je vliegt boven water, in de winter, ‘s nachts en net over een deel van de Noordzee dat bekend staat om de hevige wind.” De piloot, Dave Ibbotsen, zou ook alleen in het bezit geweest zijn van een privélicentie en mocht dus geen passagiers vervoeren. Bij de landing in Nantes op 19 januari gaf de piloot nog toe een beetje “roestig” te zijn met het landingsgestel. “Ik vloog ook een beetje te hoog hehe, maar beter dan te laag” grapte de piloot verder.

Als het van Cardiff City had afgehangen, was Emiliano Sala helemààl niet vertrokken met de Piper Malibu, het éénmotorige vliegtuigje dat de 28-jarige spits de dood heeft ingejaagd. Clubvoorzitter Mehmet Dalman verklaarde eerder al dat het niet zijn idee was om Sala op die manier het Kanaal te laten overvliegen. “We vroegen Sala of wij de nodige maatregelen moesten treffen voor zijn vlucht van Nantes naar Cardiff”, zegt Dalman. “Dat zou een commerciële vlucht zijn geweest. Hij weigerde ons aanbod en zei dat hij zelf de nodige schikkingen ging treffen. Ik kan niet zeggen wie zijn vlucht heeft georganiseerd, want ik weet het niet. Maar het was zeker Cardiff City niet.”

Sala liet in een WhatsApp-bericht ook weten bezorgd te zijn over het toestel waarmee hij vloog: “Als jullie binnen anderhalf uur nog geen nieuws hebben van mij, weet ik niet of ze iemand gaan sturen om naar mij te zoeken, weet je... Papa, je beseft niet hoeveel schrik ik heb!”

De AAIB (UK Air Accidents Investigation Branch) startte intussen al met het onderzoek naar de oorzaak van de crash. En ook zal er onderzocht worden wie er instaat voor de verzekering van het betreurde vliegtuig. Bij dit onderzoek zullen de recent gemaakte beelden van het wrak een belangrijke rol spelen. Het wrak zelf van de bodem halen, bleek wegens de weersomstandigheden echter onmogelijk.

Intussen werd het aangetroffen lichaam in het wrak wel al geborgen en naar land gebracht. Een autopsie zal moeten uitmaken of het om het lichaam van Emiliano Sala of de piloot, Dave Ibbotsen gaat.