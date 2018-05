Gedode Palestijnen waren bijna allemaal lid van radicale Hamas FT

16 mei 2018

50 van de minstens 60 doden bij het Palestijnse protest aan de grens van Gaza met Israël begin deze week, waren lid van Hamas. Dat zegt tenminste Salah al-Bardawil, een vooraanstaand leider van de radicale Palestijnse organisatie. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu had Hamas dinsdag al beschuldigd doelbewust vrouwen en kinderen "in de vuurlinie te duwen" van de Israëlische troepen. "Indien Hamas hen niet had geduwd, zou dit niet gebeurd zijn. Elk leger ter wereld zou zo gereageerd hebben", klonk het nog. Intussen is ook bekend geraakt dat de helft van de 117 Palestijnen die de Israëli's sinds de uitbraak van het protest op 30 maart hebben gedood, eveneens lid waren van Hamas. Het Vlaamse parlement veroordeelde gisteren het geweld en vraagt om een ‘internationaal onpartijdig onderzoek’.