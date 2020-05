Gedetineerden ontsnappen na gijzeling uit Duitse kliniek net over Nederlandse grens

26 mei 2020

Bron: AD.nl

Twee gedetineerden zijn in Duitsland uit een psychiatrische kliniek ontsnapt nadat ze onder andere een personeelslid hadden gegijzeld. Het gaat om een kliniek in de plaats Bedburg-Hau, net over de Nederlandse grens bij Nijmegen. Zeker een van de twee heeft volgens de politie een mes bij zich.