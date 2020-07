Gedetineerde veinst eigen dood, maar spellingsfout op overlijdensakte verraadt hem Michelle Desmet

23 juli 2020

10u34

Bron: CNN, ABS News 0 Robert Berger uit New York dacht zijn straf te ontlopen door zijn eigen dood in scène te zetten. Maar hij viel al snel door de mand omdat hij een tikfout liet staan op zijn overlijdensakte.

De 25-jarige man, afkomstig uit Huntington, Long Island, had een waslijst aan veroordelingen op zijn naam. Hij dacht het rechtssysteem deze keer te slim af te zijn door frauduleus zijn eigen dood te vervalsen, tevergeefs.

Spellingsfout

Justitiewerknemer Madeline Singas vertelde dat Berger werd ontmaskerd door enkele tikfouten in de officiële overlijdensakte om “andere veroordelingen te ontlopen”. “Documenten vervalsen en die vervolgens aan Justitie geven is echt een slecht idee. Het is nog schrijnender dat hij geen spellingscontrole gebruikte”, sluit ze af.

In oktober stond Berger terecht voor twee misdrijven. Toen hij niet kwam opdagen, bleek dat hij in september ‘overleden’ was. Maar de akte was dus niet helemaal in orde. “Het woord ‘Registry’ was verkeerd gespeld, er stond ‘Regsitry’, 100 procent frauduleus en beschamend”, luidt het.

De jongeman kijkt aan tegen een celstraf van vier jaar.

