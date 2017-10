Gedetineerde vader mag (nog) geen nier afstaan aan zijn doodzieke zoontje aja

11u41

Bron: AD.nl, The Washington Post 0 Gofundme.com Op de foto: de kleine A.J. is al een tijdje ziek De tweejarige A.J. wacht al een tijdje op een niertransplantatie. De Amerikaanse peuter wordt steeds zieker. De ideale donor is zijn vader Anthony Dickerson, maar die zit in de gevangenis wegens verboden wapenbezit. Zondag moest A.J. ineens worden opgenomen en nu ligt hij met een levensbedreigende infectie op intensieve zorgen.

Carmellia Burgess, de moeder van A.J., is woedend en kan de hele situatie niet geloven. Haar kind wordt steeds zieker en werd zondag nog opgenomen op intensieve zorgen met een, volgens zijn moeder, levensbedreigende infectie.

De perfecte donor

Vader Anthony werd al meerdere keren opgepakt door de politie. Hij moest een tijdje een gevangenisstraf uitzitten. Toen echter bleek dat hij de perfecte donor was voor zijn zieke zoontje besloot de Gwinnett Country gevangenis om hem vrij te laten. Normaal zou de operatie doorgaan op 3 oktober. Een paar dagen voor de operatie werd de man echter aangehouden wegens verboden wapenbezit. Hij belandde opnieuw de gevangenis in omdat hij zijn probatievoorwaarden had geschonden.



In het begin probeerde het ziekenhuis Emory in Atlanta, waar de transplantatie zou doorgaan, nog om hem vrij te krijgen. Zijn zoontje was namelijk doodziek. Hij werd vrijgelaten maar het ziekenhuis besloot hierna om de operatie toch uit te stellen. "We hebben drie maanden nodig om samen met justitie te onderzoeken of de vader geen rare dingen zal doen", dat staat geschreven in een officiële verklaring van het ziekenhuis. Ze willen er zeker van zijn dat de vader er gedurende het donatietraject niet vandoor zal gaan of zich zal misdragen.

"Het gaat om mijn zoon"

"Ik wilde altijd al een eigen zoontje en nu gebeurt er dit", zo laat de vader van de zieke A.J. weten. Ook de moeder begrijpt de beslissing van het ziekenhuis niet. "Het gaat om mijn zoon. Hij heeft veel meegemaakt. Het is niet omdat zijn vader een fout heeft gemaakt dat mijn zoon hiervoor moet lijden."



Op dit moment gaat de familie op zoek naar andere mogelijkheden om hun geliefde A.J. te helpen. Zo bekijken ze momenteel of er andere ziekenhuizen sneller een goedkeuring kunnen geven voor de transplantatie. De moeder zamelt momenteel ook geld in op 'Go Fund Me'. Zo wil ze haar kind na de transplantatie thuis verder verplegen.

Het is niet omdat zijn vader een fout heeft gemaakt dat mijn zoon hiervoor moet lijden Carmellia Burgess, de moeder van A.J.