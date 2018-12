Gedetineerde ontsnapt uit gevangenis in Rotterdam: “Gevlucht in blauwe vuilniszak met hulp van maatje”

Maren Verbunt

28 december 2018

12u44

Bron: AD.nl 4 In Rotterdam is deze ochtend een gedetineerde ontsnapt uit de Penitentiaire Inrichting De Schie. Er wordt sinds 9.15 uur gezocht naar de man.

Mogelijk ontsnapte de man in een blauwe vuilniszak. Deze zak werd naar buiten gebracht door een maatje, die zijn straf had uitgezeten en de gevangenis mocht verlaten. Dat melden getuigen ter plaatse.



Een woordvoerder van de Nederlandse Dienst Justitiële Inrichtingen laat weten dat de man vastzat voor diefstal. De politie is een zoektocht gestart. Er is nog geen signalement van de man naar buiten gebracht.

Bekijk ook:

Lees ook: Man ontsnapt uit gevangenis van Dinant met een beddenlaken