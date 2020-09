Gedesoriënteerde Duitser (89) zet zijn vrouw af en parkeert auto vijftig kilometer verderop Erik Kouwenhoven

26 september 2020

16u46

Bron: AD.nl 0 Een inwoner van de Duitse plaats Fürth is verdwaald toen hij op zoek was naar een parkeerplaats voor zijn auto. Dat gebeurde nadat hij zijn vrouw had afgezet bij een restaurant waar ze zijn 89ste verjaardag zouden vieren.

De man zocht aanvankelijk een parkeerplaats in de bebouwde kom van Fürth, maar kwam op onverklaarbare manier terecht in Obernzenn bij Bad Windsheim, zo’n 50 kilometer verder.

Waakzame bewoners zagen ‘s avonds laat rond kwart voor 12 plots een ‘verdacht’ voertuig, meldt de politie. Toen de auto daarop ook nog een bos inreed, belde een buurman de politie. Agenten konden de auto vinden en volgen. De vrouw had haar man inmiddels ook al als vermist opgegeven.



Rond middernacht troffen de agenten de man gedesoriënteerd en hulpeloos aan op zijn ‘parkeerplaats’. Hij had zijn Mercedes in het bos vastgereden in zachte ondergrond. De politie regelde dat de man weer terug naar huis kon.



