Gedeporteerde migrantenouders misleid door Amerikaanse grenspolitie: "Beseften niet dat ze recht op hereniging met hun kinderen opgaven" IB

26 juli 2018

04u45

Bron: Reuters 0 Tientallen migrantenouders werden door de Amerikaanse autoriteiten aan de Mexicaanse grens gedwongen of misleid om formulieren te ondertekenen waarin ze verklaarden zich vrijwillig zonder kinderen te laten uitzetten. Dat zeggen advocaten die namens de ouders een klacht indienen bij de rechtbank.

“Ze lieten me een formulier zien en zeiden dat ik dat moest tekenen om herenigd te worden met mijn zoon”, zegt een Hondurese asielzoeker, die alleen met de initialen H.G.A. wordt geïdentificeerd in een getuigenis die bij de districtsrechtbank in San Diego is ingediend. Andere ouders die niet konden lezen of enkel inheemse talen spraken en geen Engels, zeggen dat ze de formulieren die ze tekenden niet begrepen.

Advocaat Sofia Reive zegt in een verklaring dat ze afgelopen weekend negen vader gesproken heeft die een formulier hebben getekend waarop ze afstand doen van het recht op hereniging met hun kinderen, zonder dat ze dat beseften. “Geen enkele vader begreep dat ze een document getekend hebben waarmee ze hun recht op hereniging met hun kinderen opgaven", klinkt het.

"Rechten in eigen taal voorlezen"

Een anonieme medewerker van de Department of Homeland zegt dat in alle detentiefaciliteiten waar ouders voor hun deportatie worden vastgehouden er formulieren ophangen in meerdere talen waarop de rechten van de mensen staan uitgelegd. “Het formulier waarmee ouders hun recht op hereniging met hun kinderen, moet officieel in een taal die ze begrijpen worden voorgelezen aan de ouders”, klinkt het. Volgens hem willen sommige ouders juist dat hun kinderen in de VS kunnen blijven met familieleden, ook al worden ze zelf uitgezet.

Meer dan 450 immigrantenouders die illegaal het land binnenkwamen en in de VS van hun kinderen gescheiden zijn, verblijven inmiddels al niet meer in de VS, terwijl hun kinderen wel nog in het land zijn. Vorige maand oordeelde een rechter dat de regering nog tot 26 juli, vandaag dus, de tijd krijgt om de ouders en hun kinderen met elkaar te herenigen.